Kunsthandwerkermarkt in Neuburg: Schönes Wetter trübt Bilanz

In der Großen Dürnitz im Neuburger Schloss boten zahlreiche Aussteller ihre Waren an.

Plus Am Wochenende fand im Schloss in Neuburg ein Kunsthandwerkermarkt statt. Das Fazit ist durchwachsen. Welche Gründe Veranstalter und Standbetreiber vermuten.

Von Dorothee Pfaffel

Strahlender Sonnenschein und wolkenloser blauer Himmel bei fast 20 Grad. Schöner kann ein Frühlingswochenende kaum sein. Außer man veranstaltet einen Kunsthandwerkermarkt im Schloss. Dafür war das Wetter dann doch zu gut, glaubt Manuela Schröder, Veranstalterin des Marktes, der am Wochenende im Neuburger Schloss stattfand. Insgesamt sei sie zwar zufrieden, doch es sei noch „Luft nach oben“, lautete ihr Fazit Sonntagnachmittag.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

