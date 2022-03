Kunstkreis Neuburg präsentiert seine Frühjahrsausstellung

Plus Der Kunstkreis Neuburg eröffnet seine Frühjahrsausstellung im Fürstengang. Wo sich das Motto „verbunden“ in den ausgestellten Werken erkennen lässt.

Strahlender Sonnenschein fällt durch die Fenster im Neuburger Fürstengang und auf die Kunstwerke, die dort aufgehängt werden. Mit vereinten Kräften bereiten Mitglieder des Kunstkreises Neuburg ihre Ausstellung „verbunden“ vor, die am Freitag, 11. März, um 19 Uhr mit einer Vernissage startet.