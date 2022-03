Kunstmaler und Ex-Fabrikant Georg Prändl in Neuburg verstorben

Der Neuburger Kunstmaler und frühere Fabrikant Georg Prändl ist im Alter von 98 Jahren verstorben. Etliche seiner Werke hängen in Neuburger Wohnungen.

Die 100 hätte er gerne geschafft, aber es sollte nicht sein: Mit 98 Jahren ist jetzt der Neuburger Kunstmaler und frühere Fabrikant Georg Prändl im BRK-Heim gestorben. Er stammte aus einer alteingesessenen Neuburger Familie, die auch in der Lokalpolitik und im Gewerbe vertreten war. Aus dem Ursprung in der Rosenstraße entwickelte Georg Prändl mit seinem Bruder Herrmann eine Strickwarenfabrik mit dem neuen Standort Ambergstraße.

Georg Prändl in Neuburg gestorben

Sein Faible galt aber der Malerei. Er portraitierte bekannte Neuburger und malte Landschaften mitten in der Natur. Er war Mitbegründer des Kunstkreises und stellte in der Münchener Künstlergenossenschaft aus. Seine Bilder erinnern an den expressionistischen Stil von Max Hitzler. Etliche Prändl-Werke hängen in Neuburger Wohnungen.

Mit Freunden ging er auf Reisen und pflegte ein herzliches Verhältnis. Seine gelegentliche Verschlossenheit war auf traumatische Kriegserlebnisse in Russland und vor allem auf den frühen Tod der ersten Ehefrau und Tochter zurückzuführen. Georg Prändl ist am Freitag von Kaplan Dominic Leutgäb im alten Friedhof beerdigt worden. Reinhardt Reißner spielte „Die letzte Rose“ und „Amazing Grace“. (rew)