Kupfer- und Bronzeschalen von Neuburger Friedhof gestohlen

Zwei Diebstähle binnen kürzester Zeit gab es auf dem Friedhof in der Grünauer Straße in Neuburg. Es wurden Schalen gestohlen und die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

In den vergangenen Tagen ist es auf dem Friedhof in der Grünauer Straße in Neuburg zu zwei Diebstählen gekommen. Wie die Polizei berichtet, wurde zwischen 2. und 13. Februar eine Kupferschale im Wert von 150 Euro von einem Grab entwendet, in der Nacht auf Montag eine Bronzeschale im Wert von etwa 570 Euro von einer Grabplatte gelöst.

Schalen von Gräbern auf Neuburger Friedhof gestohlen

Einen Zusammenhang zwischen den beiden Diebstählen schließen die Beamten aus. Wer Hinweise zu den Vorfällen geben kann oder verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08431/6711-0 bei der Polizei zu melden. (AZ)