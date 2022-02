Kupferdiebstahl im Raum Neuburg: Täter müssen ins Gefängnis

Plus Von den insgesamt 17 Diebstählen können den beiden Rumänen nur drei nachgewiesen werden. Sie waren offenbar Nachahmer einer Gruppe, die vor ihnen aktiv war.

Die beiden rumänischen Männer, die sich des Diebstahls von Dachrinnen, Fallrohren und anderen Gegenständen aus Kupfer vor dem Amtsgericht Neuburg verantworten mussten, wurden am Mittwoch zu Haftstrafen verurteilt. Gut 600 Euro hatten die beiden mit dem Verkauf des Kupferschrotts erwirtschaftet, dabei aber einen ungleich höheren Schaden angerichtet. „Mit ehrlicher Arbeit hätten sie mehr verdient“, gab Richter Christian Veh den beiden Männern nach der Urteilsverkündung mit auf den Weg.