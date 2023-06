Kurz vor dem Schuljahreswechsel: Beide Neuburger Realschulen blühen auf

An den Neuburger Schulen steht der Jahreswechsel bevor. Die Paul-Winter-Schule wächst auf 820 Jugendliche, Maria Ward auf 500. Am Descartes-Gymnasium sind fast alle Abiturienten „durch“.

Die Schere zwischen den beiden Neuburger Realschulen war zuletzt stark auseinandergegangen, aber jetzt schließt sie sich wieder. Die Paul-Winter-Schule wächst weiter exorbitant auf bald 820 Jugendliche, aber auch die Maria-Ward-Realschule in der Altstadt wird wieder größer.

„Wir werden über 500 Schüler und Schülerinnen haben“, kündigt Rektorin Petra Schiele an. Aus den Grundschulen wechseln im September 100 Kinder zu Maria Ward. Aus den fünften Klassen der Mittelschule könnten noch einige dazukommen. „Das gibt dann vier fünften Klassen, wir freuen uns sehr“, versichert die Chefin. Vor einem Jahr noch hatte Maria Ward nur zwei Eingangsklassen, die neue Paul-Winter-Schule dagegen sieben.

Der Run auf die PWS-Welt im Westen Neuburgs hält trotzdem an. Der neue Rektor Christian Aschenbrenner will sechs Eingangsklassen bilden und hätte dann mit seinem Kollegium über 820 Buben und Mädchen im Unterricht. Die „Cluster“ der Architekten Behnisch & Partner sind nur für fünf Klassenzimmer pro Jahrgang ausgelegt. „Wir müssen ein bisschen disponieren, aber wir kriegen das hin“, gibt der Schulleiter Entwarnung. Wenn die Schülerzahlen weiter so rasant steigen, bekommt die PWS unerwartete Raumprobleme.

Als Konkurrenz zu anderen Schulen sieht Christian Aschenbrenner die PWS nicht: „Wir wollen niemandem etwas wegnehmen.“ Deshalb freue er sich auch auf den Zuspruch für die Maria-Ward-Schule. Der Wegfall der Geschlechtertrennung führt eindeutig zu einer besseren Verteilung. Zu Maria Ward kommen im neuen Schuljahr auch 30 Buben. Die Schule heißt sie sehr willkommen. Ein paar Umstrukturierungen sind notwendig.

Neuburger Schulen stehen kurz vor dem Schuljahresende

Heuer schreiben nur 55 Mädchen in zwei Abschlussklassen ihre Prüfungen, die PWS verabschiedet vier Klassen. Kommenden Mittwoch, 21. Juni, beginnen die Abschlussprüfungen in Bayern mit Deutsch. Der Rektor und die Rektorin drücken die Daumen. Das macht Peter Seyberth für seine 99 Absolventen des Descartes-Gymnasiums genauso. Das Gros ist „durch“, einige gehen in dieser Woche in Zusatzprüfungen. Wenn sie erfolgreich sind, hat es die Absolvia 2023 komplett geschafft. Neu angemeldet für das Gymnasium haben sich 121 Schülerinnen und Schüler, deutlich weniger als im Vorjahr. Auf sie wartet das „entschleunigte“ G9, die derzeitige Oberstufe durchläuft noch das G8.

Insgesamt betreuen die Lehrerinnen und Lehrer am Descartes-Gymnasium derzeit 1050 Jugendliche. Die Absolvia hat schon gefeiert, es kommen noch der Abischerz und am Freitag, 30. Juni, die Abschlussfeier mit Zeugnisvergabe und Abiturball. Direktor Peter Seyberth hat den Beginn auf 13.30 Uhr gelegt, damit niemand den Schloßfest-Auftakt versäumen muss.

Zur obligatorischen Gemeinschaftsparty der Schulen im Hofgarten hat die Stadt Neuburg bereits Benimm-hinweise herausgegeben, obwohl die Abschlussprüfungen noch gar nicht geschrieben sind. Rektorin Petra Schiele findet das nicht cool: „Das hätte man auch entspannter machen können.“