Kurzschluss in Neuburg: Betrieb in Milchwerken steht stundenlang still

Ein Kurzschluss hat am Mittwoch zu einem kurzzeitigen Stromausfall im Grünauer Industriegebiet geführt. Besonders betroffen waren die Neuburger Milchwerke.

Ein Kurzschluss hat am Mittwochmittag zu einem kurzzeitigen Stromausfall in Teilen des Grünauer Industriegebiets geführt. Wie Jürgen Kolbinger, Leiter Stromnetze und Anlagen bei den Stadtwerken Neuburg, auf Anfrage mitteilt, kam es gegen 12.50 Uhr zu einem Kurzschluss in einer Trafostation an der Nördlichen Grünauer Straße, wodurch eine 20-kV-Hauptleitung abgeschaltet wurde. Ursache war demnach ein technischer Defekt an einem Spannungswandler. Die Folgen bekamen einige Betriebe im Grünauer Gewerbegebiet zu spüren, unter anderem die Neuburger Milchwerke und Donaumalz. Bereits nach zwei Minuten habe man das Problem in den Griff bekommen und die Stromversorgung wiederherstellen können, so Kolbinger.

Neuburg: Kurzschluss und Stromausfall im Gewerbegebiet Grünau

Trotz dieser kurzen Dauer führte die Störung teils zu größeren Problemen in den Betrieben vor Ort - vor allem bei den Milchwerken. Dort hat der nur wenige Minuten andauernde Stromausfall die Produktion über Stunden zum Stillstand gebracht, teilt Georg Reithmayer, Industriedirektor bei Lactalis Deutschland, im Gespräch mit unserer Redaktion mit. Nachdem kurzzeitig gar nichts mehr ging, mussten die Anlagen komplett neu gereinigt und sterilisiert werden. Dieser Prozess dauerte laut Reithmayer etwa vier bis fünf Stunden. Währenddessen stand die Produktion bei den Milchwerken still.

Die Störung beschäftigt die Stadtwerke nach wie vor. "Wir sind immer noch dabei, den Schaden zu beheben", sagt Kolbinger am Donnerstagnachmittag. In der betroffenen Trafostation müsse man aufgrund des Schadens etliche Bauteile ausbauen und ersetzen.

