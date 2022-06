Neuburg

Kurzschluss: Rauchentwicklung in Neuburger Firma

Zahlreiche Kräfte der Neuburger Feuerwehr rückten aus, als am Mittwoch Rauch aus einer Firma in der Nördlichen Grünauer Straße aufstieg.

Ein Kurzschluss hat in einer Firma in der Nördlichen Grünauer Straße am Mittwoch einen Schmorbrand verursacht.

Am Mittwochvormittag ist es zu einer enormen Rauchentwicklung in einem Betrieb in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg gekommen. Wie die Polizei berichtet kam es durch einen Kurzschluss bei Arbeiten an der Elektrik zu einem leichten Schmorbrand eines Kabels, was zu einer deutlichen Rauchentwicklung führte. Kurzschluss: Rauchentwicklung in Neuburger Firma Den entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf rund 5000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Neuburger Feuerwehr war mit zahlreichen Kräften vor Ort.

