Neuburg

vor 30 Min.

Kurzschluss: Vier Verletzte bei Wohnungsbrand in Neuburg

Auch zwei Polizeibeamte wurden bei der Rettung von Personen nach einem Wohnungsbrand in Neuburg leicht verletzt.

Artikel anhören Shape

In einer Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße in Neuburg ist Feuer ausgebrochen. Die beiden Bewohner sowie zwei Polizeibeamte erlitten eine Rauchgasvergiftung.

Vier Leichtverletzte und rund 15.000 Euro Schaden sind das Ergebnis eines Wohnungsbrands in der Nacht auf Montag in Neuburg. Unter den Verletzten sind auch zwei Polizeibeamte. Der Zeiger stand am Montag auf 1.49 Uhr, als die Rettungsleitstelle darüber informiert wurde, dass im siebten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Gerhart-Hauptmann-Straße der Rauchmelder piepen würde. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, musste die Streifenbesatzung die Wohnungstür gewaltsam öffnen, weil die Bewohner das Klingeln und Klopfen wohl nicht gehört hatten. In der Wohnung brannte es nicht mehr, jedoch war die Wohnung stark verraucht. Vier Verletzte nach Brand in Neuburger Wohnung Beide Bewohner sowie die zwei Polizeibeamten erlitten eine leichte Rauchgasvergiftung und wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 15.000 Euro. Im Rahmen der am Montag durchgeführten Brandortbegehung durch Kräfte der Kriminalpolizei Ingolstadt konnte als Brandursache ein technischer Defekt festgestellt werden. Durch einen Kurzschluss an einem Akkuladegerät entzündete sich laut Polizei ein Holzregal und in der Folge der darauf stehende Christbaum. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (mari/AZ)

Themen folgen