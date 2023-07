Kurzweyl bei Musik und Tanz: Das war das Hofkonzert im Kongregationssaal

Das Hofkonzert im Kongregationssaal wurde zum Hör- und Sehvergnügen und war ein schöner Kontrast zum Schloßfest-Trubel auf den Gassen und Plätzen.

Eine „kleine Stunde“ Freude an Tanz, Instrumenten und Chorgesang versprach Nicola Göbel, die Leiterin der Hofmusiker, dem Publikum im ordentlich gefüllten Kongregationssaal. Und es wurde ein sehr kurzweiliger, erfrischender und klangvoller Abend. Ein schöner Kontrast zum Trubel unten auf den Gassen und Plätzen, der anfangs noch durch die zwecks Frischluft geöffneten Fenster des Saales zu hören war, aber bald „ausgesperrt“ wurde.

So war der Genuss an den von Werner Lecheler (Chef der Windrose), Nicola Göbel und Edith Petersen (Leitung der Hoftänzer) präsentierten Stücken ungestört. Das Programm war ausgesprochen kurzweilig, knackige und flotte Chorsätze waren ebenso geboten wie langsame, lyrische Instrumentalnummern.

Neuburger Schloßfest: Hofkonzert im Kongregationssaal

Die Hoftänzer erfreuten auf ihrer Schreit- und Springfläche vor der Bühne das Publikum mit anmutigen Einlagen. Dass nicht alles genau mit den Klängen der Hofmusiker harmonierte, spielt keine Rolle. Bei den Proben war man meist auf Musik vom Band angewiesen. Und es ist eben ein Unterschied, ob man so übt oder die gleichen Stücke live gespielt in die Tanzfiguren umsetzen darf.

37 Bilder Neuburger Schloßfest 2023: Das sind die Bilder vom Sonntag Foto: Anna Hecker, Tabea Huser, Katrin Kretzmann, Dorothee Pfaffel, Andreas Zidar, Anika Zidar

Das Programm bot so viele gelungene Stücke, dass man fast nichts herausheben möchte. Es sei dennoch gewagt: „Sing we and chant it“ von Thomas Morley brachte die Windrose mit hinreißendem Drive und elegantem Schwung über die Bühne, ebenso das effektvolle „Echo“ von Giovanni Gastoldi. Der Haupt-Chor auf der Bühne und das Echo-Quartett hinten im Saal spielten perfekt zusammen, Harmonie und Tempo ließen keine Wünsche offen. Der Frauenchor hatte es schwerer, sein etwas sprödes Stück „Say, wanton, will you love me?“ zum Leuchten zu bringen.

Die Hofmusiker um Nicola Göbel spielten zum Beispiel den Basso Dance „Jouissance vous donnerray“ frisch und freudig – und mit sauber gestimmten Flöten, was allein schon nicht so einfach ist. Diese Musizierfreude sprang auf das Publkum über und bot auch den Hoftänzern ein ideales Fundament für ihre Auftritte. Die Pavane von Thoinot Arbeau oder der „Scotch Cap“ wurden so zum Seh- und Hörvergnügen.

