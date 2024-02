Ladendetektiv stoppt Diebes-Pärchen in Neuburg

Ein Pärchen will in Neuburg gemeinsam aus einem Supermarkt stehlen. Doch ein Ladendetektiv stoppt die beiden.

Diebesgut im Wert von knapp 70 Euro ist am Montagnachmittag in einem Verbrauchermarkt im Längenmühlweg bei einem Pärchen aus Neuburg sichergestellt worden. Der Mann im Alter von 24 Jahren und die Frau im Alter von 30 Jahren steckten laut Angaben der Polizei Getränke und Lebensmittel in ihre Taschen und wollten anschließend gemeinsam den Markt verlassen. Am Ausgang wurden sie jedoch von einem Ladendetektiv angehalten und durften zusammen mit ihm auf die Polizei warten.

Die Polizei stellte das Diebesgut bei der anschließenden Durchsuchung durch die Polizei sicher. Da das Pärchen über ausreichend Bargeld verfügte, konnten sie nach dem Bezahlen die Lebensmittel behalten. Sie müssen sich nun wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls verantworten. (AZ)