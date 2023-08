Ladendieb in Neuburg auf frischer Tat ertappt

Ein Ladendieb wird im Neuburger Südpark gefasst. Ihn erwarten nun zwei Anzeigen.

Im Südpark in Neuburg ist ein Ladendieb gefasst worden. Das teilte die Polizei mit. Am 5. August gegen 17.30 Uhr wurde durch Verkaufspersonal eines Schuhgeschäfts Am Südpark ein männlicher Ladendieb auf frischer Tat ertappt, der ein Paar Schuhe in seinem mitgeführten Rucksack versteckte und das Geschäft verließ, ohne für die Ware zu bezahlen.

Die zuständigen Polizeibeamten fanden im Rucksack des 21-jährigen Täters darüber hinaus ein gestohlenes T-Shirt, welches letztlich einem nahegelegenem Bekleidungsgeschäft zugeordnet werden konnte. Den Neuburger Ladendieb erwarten nun zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls. (AZ)