Ladendieb in Neuburg ertappt

Weil er in einem Supermarkt Alkohol geklaut hat, wird gegen einen Neuburger ermittelt.

Am Samstag kurz vor Geschäftsschluss ist in einem Supermarkt in der Nördlichen Grünauer Straße ein 59-jähriger Neuburger beim Diebstahl eines alkoholischen Getränkes im Wert von 7,49 Euro ertappt. Dem Ladendieb wurde durch einen Verantwortlichen ein lebenslanges Hausverbot ausgesprochen. (AZ)