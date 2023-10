Ladendiebstahl im Südpark: Neuburger Polizei sucht Zeugin

Eine Zeugin beobachtet am Südpark in Neuburg, wie ein Ladendieb flüchtet. Die Polizei sucht nun die Frau.

Nach einem Ladendiebstahl am 13. Oktober in einem Verbrauchermarkt am Südpark in Neuburg sucht die Polizei eine wichtige Zeugin. Gegen 13.45 Uhr wurden der Polizei drei flüchtende Ladendiebe am dortigen Verbrauchermarkt mitgeteilt. Einer der Täter hat dabei seinen Rucksack mit Diebesgut im Wert von 80 Euro zurückgelassen.

Bei der Anfahrt wurden zunächst drei Personen im Alter zwischen 20 und 29 Jahren aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen von einer Polizeistreife festgestellt und kontrolliert. Nach Überprüfung hatten diese nichts mit dem Diebstahl zu tun. Eine Zeugin hat allerdings einen der flüchtenden Täter in ein Fahrzeug steigen sehen und sich das Kennzeichen notiert.

Neuburger Polizei sucht Zeugin eines Ladendiebstahls

Bei der anschließenden Überprüfung der Halteradresse wurde ein 37-jähriger Mann aus Neuburg angetroffen. Er gab an, nicht am Südpark gewesen zu sein. Er wurde nach Feststellung seiner Personalien wieder entlassen. Die Polizei Neuburg ermittelt nun wegen Ladendiebstahls und sucht die Zeugin, die am Parkplatz dem Angestellten des Verbrauchermarkts gegenüber den Hinweis auf das Fahrzeug gegeben hat. Hinweise hierzu nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)