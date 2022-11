Lärmschutzhalle gesperrt: Neuburger Geschwader weicht nach außen aus

Normalerweise absolviert das Neuburger Geschwader den sogenannten Bodenprüflauf in einer Lärmschutzhalle. Weil die momentan gesperrt ist, muss das Geschwader ausweichen.

Zu den besonderen Wartungsvorgängen am Eurofighter gehört von Zeit zu Zeit der sogenannte Bodenprüf-lauf. In einer Lärmschutzhalle wird das Flugzeug mit Bändern fixiert und dann das Triebwerk mit bis zu 90.000 Tonnen Schub gestartet. Aufgrund von Infrastrukturmaßnahmen würden diese Tests bis auf Weiteres auf dem Außenbremsplatz im Westen des Flugplatzes in Zell durchgeführt, teilt das Neuburger Luftwaffengeschwader mit. Dafür werden der Eurofighter mithilfe von großen Gummi-Bremsklötzen oder eines Stahlseils mit Erdanker befestigt und das Triebwerk auf fast volle Leistung des Nachbrenners gefahren.

Neuburg: Bodenprüflauf des Geschwaders im Freien

Diese Triebwerktests benötigen ein Zeitfenster von 20 bis 30 Minuten. Um besondere Rücksicht auf die Bevölkerung zu nehmen, fänden diese Testläufe in der Regel nur von Montag bis Freitag zwischen 7.15 Uhr und 20 Uhr statt, nur in Ausnahmefällen kann dieses Zeitfenster bis 22 Uhr erweitert werden, heißt es. Die Ringstraße wird während des Bodenprüflaufs direkt hinter dem Strahlabweiser gesperrt, um Verletzungen oder Beschädigungen durch den Abgasstrahl oder aufgewirbelte Teile zu verhindern. Das Geschwader bittet um Verständnis. (AZ)