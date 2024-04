Bub aus Neuburg fährt mit E-Scooter in einen geparkten Traktor

Ein 13-Jähriger aus Neuburg fährt mit seinem E-Scooter gegen einen geparkten Traktor. Der Bub kommt anschließend ins Neuburger Krankenhaus.

Ein 13-Jähriger aus Neuburg ist am Mittwochnachmittag in Laisacker mit seinem E-Scooter in einen geparkten Traktor geprallt. Laut Angaben der Polizei war der Bub gegen 13.30 Uhr auf dem Heimweg von der Schule in der Straße Am Aufleck unterwegs und fuhr aus Unachtsamkeit gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Traktor.

Neuburg-Laisacker: Bub muss nach Unfall mit E-Scooter ins Krankenhaus

Bei dem Zusammenstoß zog sich der Bub leichte Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte den 13-Jährigen in die Klinik Neuburg. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von rund 60 Euro. (AZ)