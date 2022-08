Traumimmobilie in Neuburg: Dieses Schlösschen steht zum Verkauf

Plus Das „Auschlösschen“ in Neuburg-Laisacker besitzt eine jahrhundertelange Historie. Heutzutage bietet es außergewöhnlich viel Platz und Komfort – jedoch nur für das nötige Kleingeld.

Diese Annonce dürfte der Traum eines jeden Immobilienmaklers sein. Fast 8000 Quadratmeter Grundstücksfläche, 650 Quadratmeter zum Wohnen, aufgeteilt auf 14 Zimmer. Dazu kommt ein Garten, der fast den Begriff „Park“ verdient, mit diversen Bäumen und Beeten, einem Bachlauf, zwei Brücken, einem Brunnen, einer Sauna sowie einem Naturschwimmbecken. Auch ein Steinofen im historischen Stil zur Zubereitung der traditionellen Neuburger Rahmflecken ist vorhanden, dazu noch diverse weitere Nebengebäude. Diese Immobilie, die noch dazu eine jahrhundertealte Geschichte aufweist, steht derzeit in Neuburg zum Verkauf.