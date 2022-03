Landkreis hat sein Angebot für die Neuburger KJF-Klinik abgegeben

Die Bewerbungsfrist endet wohl Mitte März. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die Auswahl, wer den Zuschlag erhält.

Der Landkreis hat diese Woche sein verbindliches Angebot für den Kauf der KJF-Klinik abgegeben. Mitte März läuft die Bewerbungsphase um das Neuburger Krankenhaus aus – wer bis dahin nicht seinen Hut in den Ring geworfen hat, ist aus dem Rennen raus.

Landrat Peter von der Grün unterstrich in diesem Zusammenhang noch einmal, dass der Landkreis nach seiner Überzeugung der am besten geeignete Träger für beide Krankenhäuser in Neuburg und Schrobenhausen sei. Denn zum einen sei der Landkreis mit der Versorgungssituation vor Ort bestens vertraut, zum anderen könnten die beiden Kliniken dann enger kooperieren. Ein Punkt ist für Landrat von der Grün dabei ganz entscheidend: „Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz klar betonen, dass bei einem Kauf der Klinik Sankt Elisabeth beide Standorte im Landkreis erhalten bleiben.“

Kreiskrankenhaus Schrobenhausen und Klinik St. Elisabeth sollen erhalten bleiben

Auch Holger Koch, Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses Schrobenhausen, sieht in dem möglichen Erwerb der Klinik Sankt Elisabeth durch den Landkreis eine Chance für die Gesundheitsversorgung: „Vor wenigen Monaten hatten wir bereits ein erstes Konzept für die Neuaufstellung der Gesundheitsversorgung im Landkreis erstellt. Allerdings konnten wir hier nur den Standort Schrobenhausen berücksichtigen.“ Mit der Ankündigung der KJF, die Klinik Sankt Elisabeth veräußern zu wollen, habe sich die Situation verändert: „Wir hätten mit dem Kauf durch den Landkreis die Möglichkeit, die Gesundheitsversorgung einheitlich zu denken und für den Landkreis aus einem Guss zu etablieren.“

Dem übergeordneten Ziel einer modernen, bedürfnisgerechten und nachhaltigen medizinischen Versorgung für den gesamten Landkreis, sei man mit der Abgabe des verbindlichen Angebots an die KJF einen Schritt nähergekommen, sind sich Landrat Peter von der Grün und Holger Koch einig. (nr)

Lesen Sie dazu auch