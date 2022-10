Neuburg

18:00 Uhr

Landrat mit Gewehr: Politprominenz kommt zur Eröffnung der Jagdmesse

Plus Michaela Kaniber und Hubert Aiwanger eröffnen die Jagdmesse in Grünau. Neben der Pirsch bekommt der Schutz der Lebensräume mehr Gewicht. Und die Zunft wird „weiblicher“.

50.000 Jäger gehen in Bayern auf die Pirsch und sie tun viel für den Naturschutz – so definiert Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber zeitgemäße Jagd. Gestern eröffnete sie in Grünau bei Neuburg „Deutschlands schönste Jagdmesse“.

