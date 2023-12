Landrat präsentiert "neuen Fahrplan": Kreisetat kommt erst Ende März

Plus Landrat Peter von der Grün stellt den Kreisräten einen neuen Terminplan vor, der für manchen "arg spät" ist. Auch bei den Denkmalzuschüssen soll künftig gekürzt werden.

Nach den kurzen Streitigkeiten mit den Bürgermeistern hat Landrat Peter von der Grün einen „neuen Fahrplan“ für die Haushaltsberatungen vorgelegt. Demnach soll der Kreistag den neuen Etat erst am 21. März verabschieden. Die Vorarbeit soll eine neue Arbeitsgruppe mit Landrat, den Stellvertreterinnen, den Fraktionsführern und vier Bürgermeistern leisten.

Der Kreisausschuss akzeptierte dieses Vorgehen. CSU-Fraktionssprecher Stefan Kumpf verlangte eine „ordentliche Vorarbeit“, die die Kreiskämmerei vorlegen müsse, „damit wir nicht wieder bei null anfangen“. Auch die Kürzungsvorschläge seien Sache der Verwaltung. Für Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling ist ein Haushaltsbeschluss Ende März „arg spät“. Die Stadt werde ihren Etat im Januar verabschieden, „und was soll ich da bei der Kreisumlage reinschreiben?“. Dem bisherigen Vorschlag von 52,5 Prozent wollen die Bürgermeister nicht nahetreten.