Landratsamt schränkt "Spaziergänger" in Neuburg ein

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beschränkt die "Spaziergänger" in Neuburg durch eine Allgemeinverfügung. Die Demo darf in bestimmten Bereichen nicht mehr stattfinden.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beschränkt durch eine Allgemeinverfügung nicht angemeldete Versammlungen unter freiem Himmel in der Neuburger Innenstadt am Montag, 7. Februar, die ohne Veranstalter beziehungsweise Versammlungsleiter in Form eines Demonstrationszuges zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen und/oder Covid19-Schutzimpfungen aufgrund anonymer Aufrufe in den sozialen Medien stattfinden. Das schreibt die Behörde am Freitag in einer Pressemitteilung.

Landratsamt Neuburg-Schrobenhausen schränkt Spaziergänger in Neuburg ein

Die geplanten und unangemeldeten gemeinhin als „Spaziergang“ betitelten Versammlungen am Montag, 7. Februar, die sich gegen die Corona-Maßnahmen und/oder Covid-19-Schutzimpfungen richten, werden im Stadtgebiet Neuburg an der Donau laut Landratsamt dahingehend beschränkt, dass diese im gesamten öffentlichen Straßenraum in folgenden Bereichen nicht durchgeführt werden dürfen:

Schrannenplatz , vom südlichen Ende der Schrannenhalle bis Höhe Pfalzstraße

, vom südlichen Ende der Schrannenhalle bis Höhe Pfalzstraße Pfalzstraße, nach der Einmündung Schrannenstraße bis zum Schrannenplatz

Marienstraße, ab Höhe Hausnummer C49 bis zum Schrannenplatz

Pferdstraße, von der Einmündung Fischergasse bis zum Schrannenplatz

Adlerstraße, ab Höhe Hausnummer C202 bis zum Schrannenplatz

Spitalplatz, ab Hausnummern C155 und C197 bis zum Schrannenplatz (nr)

