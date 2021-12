„Landschaftspflege“ in Neuburg Nord, wie sie sich niemand wünscht

Der Waldsaum entlang eines Weges östlich von Gietlhausen in Neuburg Nord wurde niedergemäht. Was auf diesem Biotop gewachsen ist.

Der Weg entlang des Waldsaumes östlich von Gietlhausen gehört für Naturgenießer zu den schönsten in Neuburg. Auf den zwei Bänken genießen Spaziergänger die Sonnenstrahlen und den Blick auf die Kulisse von Neuburg und das Donaumoos. Bei Föhn und klarer Sicht sieht man von hier sogar die Alpen. Von dem wertvollen Aufwuchs ist nun nichts mehr zu sehen.

Über Anrufe von besorgten Bürgern wurde Ulrich Mayer von der Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) informiert, dass der Aufwuchs am Waldrand, bestehend aus Schlehe, Liguster, Holunder, Hagebutte und anderen Sträuchern, beseitigt wurde. Eine Ortsbesichtigung ergab, dass Hecke und Krautsaum auf einer Länge von circa 160 Metern und einer Breite von rund drei Metern mit schwerem Gerät gerodet und zerschlagen wurde. Dieser Waldrand ist im Flächennutzungsplan der Stadt Neuburg als Biotop eingezeichnet und dient laut Waldfunktionsplan dem lokalen Klimaschutz und der Erholung Neuburger Bürger.

Die artenreiche Hecke am Waldsaum in Gietlhausen war wichtiger Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten

Völlig unverständlich war die Heckenzerstörung für Ulrich Mayer, der auf einem Grundstück, das ein Landwirt zur Verfügung stellte, vor drei Jahren eine Heckenneupflanzung auf 2000 Quadratmetern mit der Artenschutzgruppe des Bund Naturschutz (BN) mit organisierte. In diesem Herbst wurde von zwölf ehrenamtlichen Helfern in einer fünfstündigen, mühevollen Arbeit diese artenreiche Hecke ausgemäht und bietet in den nächsten Jahren einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tier- und Pflanzenarten.

Das ist nach der „Landschaftspflege“ von den Biotop übrig geblieben. Foto: Ulrich Mayer

Der Waldrand mit seinen vielfältigen Strukturen beherbergt unzählige tierische Nützlinge für angrenzende Wald- und Landwirtschaftsflächen. Umgekehrt ist der Waldrand als Lebensraum, Startrampe oder Trittstein zur umliegenden Landschaft für die Fauna von größter Bedeutung. Wildbienen, Ameisen oder Wärme liebende Eidechsen bevorzugen sonnenexponierte, vegetationsarme Böschungen wie hier. Fledermäuse nutzen den Luftraum zur Jagd. Viele Vogelarten nisten und brüten am Waldrand oder nutzen die Hecke zur Nahrungsbeschaffung. Ebenso finden diese und das Wild, wie etwa Hasen, hier Deckung und geeignete Plätze zur ungestörten Nahrungsaufnahme.

Die Zerstörung der Biotopstruktur wurde der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen gemeldet

Aus naturschutzfachlichen Gründen ist diese Art der „Landschaftspflege“ in Zeiten des Artenschwundes und der Klimaproblematik nicht mehr hinzunehmen, teilt Ulrich Mayer mit. Der Eingriff dieser Naturzerstörung in eine Biotopstruktur, so Mayer weiter, wurde der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises gemeldet. (nr)