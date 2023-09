Neuburg

Landtagswahl 2023: Rudolf Riedelsheimer kämpft für Schule und Landwirte

Rudolf Riedelsheimer tritt bei der Landtagswahl für Die Linke an. Seit 2018 ist er Mitglied der Partei Mut. In Neuburg will er sich gegen die zweite Donaubrücke starkmachen.

Von Anna Hecker

Rudolf Riedelheimers politischer Weg hat schon einige Abzweigungen hinter sich. Der 70-Jährige, der bei der Landtagswahl bei der Partei Die Linke zu finden ist, startete bei den Grünen und rotierte in verschiedenen Funktionen in der Partei durch das Münchner Umland. Dass er jetzt im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen zu finden ist, ist für Riedelsheimer wie eine Rückkehr an den Start. Denn vor mehr als 50 Jahren wurde in Neuburg der Grundstein für sein politisches Interesse gelegt.

Riedelsheimer kommt mit dem Zug nach Neuburg, eine gute Stunde ist er von Wolfratshausen unterwegs, seiner jetzigen Heimat. "Hier hat sich nicht viel verändert", meint er mit einem Augenzwinkern, denn der 70-Jährige wurde in Neuburg geboren, wuchs in Rennertshofen auf. Im Neuburger Descartes-Gymnasium absolvierte er 1972 sein Abitur. "Der linke Jahrgang wurden wir damals genannt", erinnert sich Riedelsheimer, "eigentlich ja passend, wenn man bedenkt, für welche Partei ich nun antrete."

