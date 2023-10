Landtagswahl 2023: So denken die Menschen in Neuburg über das Ergebnis

Plus Der historische Wahlabend im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen beschäftigt die Menschen in Neuburg. Wir haben uns umgehört.

Auch am Tag nach der Wahl ist die Überraschung über Roland Weigert (FW) als Direktmandat in den Bayerischen Landtag, im Landkreis noch groß. Die Gesprächsthemen bleiben vor allem der Stimmenzuwachs der AfD sowie der große Wählerverlust der FDP. Die Redaktion hat sich in der Neuburger Innenstadt umgehört, wie die Stimmungslage und Meinung der Bürger zu den Wahlergebnissen ist.

Kassandra Müller (29) aus Neuburg: „Für mich ist es nicht überraschend, dass die Freien Wähler den Direktmandaten in dieser Wahl stellen. Der Stimmenabfall der CSU war mir bereits bewusst. Dagegen finde ich es schade, dass die AfD einen klaren Zuwachs bekommen hat. Meiner Meinung nach liegt dies vor allem an den Protestwählern.“