Neuburg

Lang ersehnter Neubau: Meilenstein für Erweiterung am Descartes-Gymnasium

So ähnlich könnte der Neubau im Pausenhof des Descartes-Gymnasiums aussehen. Ein weiteres Stockwerk wäre möglich.

Plus Schüler und Lehrer am Neuburger Descartes-Gymnasium warten schon lange auf einen naturwissenschaftlichen Erweiterungsbau. Jetzt ist zumindest ein Meilenstein erreicht.

Von Andreas Zidar

Seit 2012 ist Peter Seyberth Schulleiter des Neuburger Descartes-Gymnasiums. Und ebenso lange wünscht er sich für seine Einrichtung einen Erweiterungsbau. Dass dieser notwendig ist, ist längst bekannt - auch dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Träger der Schule. Doch die Planungen in dieser Angelegenheit ziehen sich. Jetzt haben die Verantwortlichen des Landkreises zumindest einen Meilenstein erreicht und das erforderliche Grundstück per Erbpacht vom Studienseminar erworben. So können die Planungen etwas konkreter werden.

Das Descartes ist ein naturwissenschaftlich-technologisches Gymnasium. Doch ausgerechnet die Fachausstattung für den Physik-, Chemie- und Biologieunterricht stammt großteils noch aus den 1960er-Jahren und ist damit völlig veraltet. Manche Versuchsgeräte haben derart viele Jahrgänge überstehen müssen, dass sie den Geist aufgaben und teilweise überhaupt nicht mehr repariert werden können. "Die Fachräume kennen zum größten Teil noch die Eltern unserer Schülerinnen und Schüler", betont Seyberth, der sich Räumlichkeiten wünscht, in denen man "der Zeit entsprechend" unterrichten kann. Dazu kommt, dass durch die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums grundsätzlich mehr Platz benötigt wird. Auch die Ganztagsbetreuung bräuchte neue Räume - für die Hausaufgaben müssen die Beteiligten aktuell Klassenzimmer nutzen, berichtet der Schulleiter.

