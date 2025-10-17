Lange gewünscht: Jetzt steht die neue WC-Anlage am Neuburger Grabenspielplatz

Die Parkanlage entlang der südlichen Stadtmauer wurde zuletzt nach und nach aufgewertet. Jetzt konnte die vielfach gewünschte Toilettenanlage am Grabenspielplatz in Betrieb genommen werden. Das WC, das auf einen Antrag von Stadträtin Sissy Schafferhans zurückgeht, steht ab sofort tagsüber zur Verfügung, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Neue Toilette am Neuburger Grabenspielplatz

Begonnen hatte die Sanierung des Grabenareals zwischen Burgwehr und Spielplatz 2022. Damals wurden die Wege neu angelegt, Treppen frisch gesetzt und die Bepflanzung überarbeitet. Gleichzeitig erfuhr der traditionsreiche Grabenspielplatz eine grundlegende Sanierung und eine neue Kneippanlage erinnert seither an das Tretbecken, das es dort früher gab.

Ältere Neuburger dürften sich noch erinnern, dass es in der westlichen Mauernische des Spielplatzes einst eine kleine Toilettenanlage gab. Die verkam zusehends und wurde bereits vor vielen Jahren außer Betrieb genommen. Aufgrund eines Stadtratsbeschlusses nahm sich das städtische Hochbauamt dem Projekt an und musste in einem ersten Schritt klären, ob die alte Anlage ertüchtigt werden kann. Schnell wurde klar, dass es aus wirtschaftlichen Überlegungen einen Ersatzbau braucht.

WC bietet auch einen klappbaren Wickeltisch

Im Mai begannen die Arbeiten, die von der Neuburger Baufirma Senner übernommen wurden. Jetzt ist das Nischenbauwerk fertiggestellt und eingerichtet. Erfreulich ist, dass die bestehenden Abwasserrohre wieder angeschlossen und das Frischwasser vom Brunnenhaus des benachbarten Kneippbeckens abgezweigt werden konnten, heißt es.

Die neue WC-Anlage ist für Erwachsene, Kinder und Menschen mit eingeschränkter Mobilität konzipiert. Obendrein wird ein klappbarer Wickeltisch angeboten. Die Anlage ist zwar nicht beheizt, jedoch mit einem Frostwächter ausgestattet und ganzjährig benutzbar. Ein elektronischer Schließzylinder erlaubt den Zutritt ab 9 Uhr und schließt das Gebäude automatisch um 20 Uhr. Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 60.000 Euro, wobei mit einer Förderung von etwa 35.000 Euro zu rechnen sei. (AZ)