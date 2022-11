Neuburg

13:36 Uhr

Lange Warteliste: Neuburg sucht neue Flächen für Schrebergärten

Ein Schrebergarten kann zu einer kleinen Oase werden, wie dieses Beispiel aus Neuburg zeigt. Viele in der Stadt wünschen sich einen solchen Kleingarten.

Plus 150 Menschen stehen aktuell auf der Warteliste für einen Schrebergarten in Neuburg. Die Stadt sucht nach neuen Flächen. Doch die Angelegenheit ist kompliziert.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Schrebergärten in Neuburg sind gefragt. Rund 150 Menschen stünden derzeit auf einer Warteliste, teilt die Stadt mit – zum Teil bereits seit 2014. Bis diese an die Reihe kommen, kann es dauern. Jährlich werden lediglich etwa zwei bis drei Gärten zurückgegeben, meist erst dann, wenn ein Pächter stirbt oder wegen Krankheit nicht mehr kann. Um dem Bedarf nachzukommen, will sich die Stadt nach neuen Flächen umsehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen