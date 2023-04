Neuburg

18:00 Uhr

Lange Warteliste: Neue Neuburger Kita soll im kommenden Jahr starten

Seit kurzem laufen die Abrissarbeiten für die neue Kindertagesstätte am Donauwörther Berg in Neuburg.

Plus Seit kurzem laufen die Arbeiten für die neue Kita am Donauwörther Berg. Die Einrichtung soll bis zum kommenden Jahr fertig sein. Der Bedarf in Neuburg ist groß.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Neuburg soll bald eine neue Kindertagesstätte am Donauwörther Berg bekommen. So langsam nimmt das Projekt Fahrt auf, mittlerweile laufen die Arbeiten für die neue Kita. Vor kurzem begannen die Abrissarbeiten, um das Grundstück freizuräumen. Der Bedarf für die Einrichtung ist groß - dutzende Eltern stehen auf der Warteliste, um einen Betreuungsplatz für ihr Kind in Neuburg zu bekommen. Bald soll sich entscheiden, welcher Träger die Kita betreibt.

Bebaut wird ein stadteigenes, bisher ungenutztes Grundstück an der Verbindungsstraße zum Kreuzberg, parallel zur Donauwörther Straße, in der Nähe des Neubaugebiets Neuburg-West. Dort entsteht ein Neubau, in dem mehrere Kita–Gruppen und etwa 60 Kinder ein Zuhause finden sollen, kündigt Kindergartenreferent Matthias Enghuber im Gespräch mit unserer Redaktion an. Baubeginn am Donauwörther Berg soll nach seinen Angaben im "späteren Frühjahr" sein. Der Wunsch der Verantwortlichen ist es, dass die Kita zum Start des neuen Betreuungsjahrs im September 2024 ihren Betrieb aufnehmen kann. Doch ob dieser enge Zeitplan eingehalten werden kann, ist ungewiss. Prognosen gehen aktuell von einer Fertigstellung im Dezember 2024 oder Januar 2025 aus, berichtet Enghuber, der als Ziel ausgibt: "Wir wollen nächstes Jahr fertig werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen