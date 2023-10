Neuburg/Lanzarote

Die Neuburger Feuerwehr startet bei der Rettungs-WM auf Lanzarote

Plus Die Feuerwehr Neuburg vertritt als eines von zwei deutschen Teams die Nation bei der Rettungs-WM auf Lanzarote. Die Einsatzkräfte stehen heuer vor einer neuen Herausforderung.

26 Grad und Sonnenschein - das Wetter auf Lanzarote klingt verlockend. Erst recht angesichts der ersten Wintervorboten in Deutschland. Sechs Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg können dieses angenehme Klima nahe des Äquators derzeit genießen. Doch die Männer rund um Kommandant Markus Rieß sind nicht zum Urlaub machen auf der Kanarischen Insel. Die World Rescue Challenge (WRC), also die Weltmeisterschaft in der Unfallrettung, startet. Und die Einsatzkräfte aus Neuburg sind mittendrin. Sie messen sich als eines von zwei Teams aus Deutschland - auch ein Trupp aus Nürnberg ist dabei - in den kommenden Tagen mit Kollegen aus der ganzen Welt, unter anderem aus Brasilien, Südafrika und den USA.

Die Feuerwehrler aus der Ottheinrichstadt sind am Sonntag nach Lanzarote geflogen. Am Montag hatten sie Zeit zur freien Verfügung, um die spanische Vulkaninsel zu erkunden, am Dienstag folgten die Anmeldung und die Eröffnung des Wettbewerbs. Ernst wird es ab Mittwoch, dann starten die Wettkämpfe. Die Neuburger treten am Mittwoch (15 Uhr), am Donnerstag (17.45 Uhr) und am Samstag (10.30 Uhr) an, auf einer Fläche im Freien, in der Nähe des Strands. Solche "Einsätze mit Meerblick" seien natürlich nicht alltäglich, scherzt Kommandant Markus Rieß am Telefon.

