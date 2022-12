Lastwagen blockiert B16 am Neuburger Burgwaldberg

Ein Lastwagen sperrt die Bundesstraße 16 bei Neuburg für mehrere Stunden und sorgt für Stau. Das war der Grund.

Weil ein Lastwagen die B16 am Burgwaldberg in Neuburg blockiert hat, staute sich der Verkehr. Das teilte die Polizei mit. Ein 37-jähriger Kraftfahrer fuhr am Freitag um 3.15 Uhr mit seinem voll beladenem Sattelzug auf der B16 in östlicher Richtung in Fahrtrichtung Ingolstadt. Aufgrund des Schneefalls und der Glätte an der Steigung des Burgwaldberges stellte sich der Sattelzug kurz nach dem Parkplatz Burgwaldberg quer und fuhr sich fest.

Ein Schaden entstand dabei nicht. Jedoch ließ sich das Gespann nicht mehr zurück auf die Fahrspur bringen, weshalb ein Bergungsdienst benötigt wurde. Die B16 war für zweieinhalb Stunden bis 5.45 Uhr gesperrt, und es kam zu Rückstauungen. (AZ)