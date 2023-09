Lastwagen rollt gegen Verkehrsschild

Ein Lastwagen hat sich in Neuburg führerlos in Bewegung gesetzt und ist gegen ein Verkehrsschild gefahren. Die Verkehrsbehinderung konnte nach kurzer Zeit behoben werden.

Ein Lastwagen ist in Neuburg führerlos gegen ein Verkehrsschild gerollt. Der Fahrer habe vergessen, seinen Lkw richtig zu sichern, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Fahrer konnte kurze Zeit später nach der Mitteilung am Donnerstagnachmittag ermittelt werden. Die Polizei verwarnte den 38-Jährigen aus Neuburg. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.