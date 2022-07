Lastwagenfahrer fährt in Neuburg ein Auto an und macht sich davon

Offenbar hat ein Lastwagenfahrer in Neuburg ein Auto angefahren. Jetzt sucht die Polizei nach weiteren Zeugen.

In der Nacht auf Freitag war ein Auto in der Grünauer Straße in Neuburg abgestellt. Als die Besitzerin zum Fahrzeug zurückkam, fiel ihr auf, dass ihre komplette linke Fahrzeugseite eingedellt und verkratzt war.

Unfall an der Grünauer Straße: Polizei sucht Zeugen

Einer Zeugenaussage zufolge wurde beobachtet, wie ein Lastwagen mit einem geladenen Kleinbagger das geparkte Fahrzeug touchiert hatte. Dabei sollen zwei Männer aus dem Fahrzeug gestiegen sein und den Schaden begutachtet haben. Ein Mann wird auf rund 55 Jahre geschätzt, sein Begleiter deutlich jünger mit blonden Haaren. Anschließend entfernte sich das Verursacherfahrzeug laut Polizei in unbekannte Richtung. Jetzt bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0431/6711-0. (AZ)