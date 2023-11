Neuburg

18:15 Uhr

Latin Emotion mit Maß und im Übermaß im Neuburger Jazzkeller

Das Emilio Solla – Antonio Lizana Quartett gastierte im Birdland Jazzclub in Neuburg.

Plus Das Quartett um Emilio Solla und Antonio Liziana entführt das Publikum im Neuburger Birdland in die Welt des Latin Jazz - und sorgt für ein wenig Irritation.

Von Peter Abspacher

Dieser Konzertabend im Birdland Keller war einer der besonderen Art. Es gab tollen Latin Jazz zu hören, aber über dem Ganzen lag auch eine etwas problematische Note.

Emilio Solla (Klavier), Pablo Martin Caminero (Bass) und Andres Litwin präsentierten sich als ein famoses Jazztrio in dieser klassischen Besetzung, die drei entfalteten eine hinreißende Welt des Flamenco und machten aus den Elementen argentinischen Volksmusik einen lockeren, zugleich aber komplexen, ganz eigenen Sound. Leidenschaft, Rhythmus, elegischer Grundton, Sehnsucht, manchmal auch Zorn und Anflüge von Verzweiflung - all diese Emotionen werden in dieser Musik unmittelbar erlebbar, mit virtuosem Können veredelt und mit großem Gespür für das richtige Maß.

