Lautstarker Corona-Spaziergang in Neuburg

Erneut spazieren 350 Gegner der Corona-Maßnahmen durch Neuburg. Sie machen sich lautstark bemerkbar.

Am Montagabend hat es in Neuburg wieder einen Corona-Spaziergang gegeben. Laut Polizei trafen sich etwa 350 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung am Spitalplatz. Der Aufzug lief anschließend circa eine Stunde lang mit Trillerpfeifen durch die Neuburger Innenstadt, bevor sich die Versammlung ohne Redebeiträge am Schrannenplatz auflöste. Zu Ordnungsstörungen kam es nicht. Kreuzungen und Einmündungen wurden kurzzeitig gesperrt, damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Versammlung gefahrlos über die Straße gehen konnten. (nr)