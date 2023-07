Neuburg

Leerstandsmanager soll die Neuburger Geschäfte mit Leben füllen

Diese Aufkleber an leeren Schaufenstern in der Unternen Altstadt in Neuburg soll es im besten Fall bald nicht mehr geben. Jetzt gibt es eine neue Idee.

Plus Wie kann die Neuburger Innenstadt lebendiger werden? Ein Stadtrat fordert städtisches Leerstandsmanagement, das neue Geschäfte finanziell unterstützt. Wie das funktionieren soll.

Von Barbara Wild

Leere Schaufenster in den Einkaufsstraßen der Unteren Altstadt in Neuburg - das möchte Stadtrat Florian Herold nicht mehr hinnehmen. In seinen Augen ist es höchste Zeit, dass neue Wege gegangen werden, um die leeren Geschäfte wieder mit Leben zu füllen. "Wir dürfen nicht still zusehen, wie es langsam richtig ruhig wird", sagt er. Jetzt legt der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler im Neuburger Stadtrat ein Konzept vor, das er per Eilantrag noch vor der Sommerpause im Stadtrat diskutieren will. Die Kernidee: Ein finanziertes, zielgerichtetes Leerstandsmanagement ab 2024.

Das Budget dafür soll 250.000 Euro im ersten Jahr betragen. Umsetzen soll es das Stadtmarketing. "Ich möchte ein lebendiges Stadtzentrum, das ist ein Ziel, das für alle Händler, Immobilienbesitzer, Bürgerinnen und Bürger erstrebenswert ist", sagt Herold. Sogar langfristig bestehende Geschäfte seien in einer kritischen Lage, viele beliebte Läden machen zu. "Die Vielfalt stirbt." Diesen Trend soll sein Konzept zum Leerstandsmanagement stoppen.

