Neuburg

vor 45 Min.

Das sagen Polizei und Suchtberatung in Neuburg zur Cannabislegalisierung

Plus Die Regierung hat eine Legalisierung von Cannabis bis Ende des Jahres angekündigt. Doch was verändert sich in der Praxis? Polizei und Suchtberatungsstelle geben Auskunft.

Von Elisabeth Sutner Artikel anhören Shape

In den Niederlanden ist der Konsum von Marihuana seit Jahren legal, dort kann man ab 18 Jahren in den sogenannten Coffeeshops die Droge kaufen. Der Eigenanbau ist dort jedoch verboten. Das soll sich in Deutschland bis zum Ende des Jahres ändern. Der Besitz von Cannabis soll entkriminalisiert werden. Doch nicht nur über Fachgeschäfte, sondern auch im Eigenanbau soll die Droge zugänglich gemacht werden. Dies bereitet der Polizei und der Suchtberatung Sorgen. Die Polizeidienststelle Neuburg geht mit diesem Thema sehr sensibel um. Sie weiß anders als Laien, welche Risiken sich hinter dem Rauschmittel verstecken, und warnt vor einem leichtfertigen Umgang mit der Droge. Die Suchtberatung der Caritas Neuburg sieht in den geplanten Gesetzesänderungen sowohl Vor- als auch Nachteile.

Die Auswirkungen seien nicht absehbar, so Heinz Rindlbacher von der Neuburger Polizei, jedoch dürfe damit gerechnet werden, dass gerade der Kinder- und Jugendschutz, trotz aller Präventionsabsichten, leidet. Weiter habe er die Befürchtung, dass Minderjährige über erwachsene Freunde und Familie, wie auch bei Zigaretten und Alkohol, an die Droge kommen. Auch Angela Lauer von der Suchtberatung warnt vor der Legalisierung. Sie sieht das Risiko vor allem im Eigenanbau, dort könne nicht kontrolliert werden, ob Kinder, Jugendliche oder Dritte Cannabis konsumieren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen