Neuburg/Leipzig

12:58 Uhr

Eurofighter aus Neuburg sorgen für Knallgeräusche und Schlagzeilen

Plus Ein Knall schreckt die Menschen an der Grenze zwischen Bayern und Thüringen auf. Der Lärm sorgt bayernweit für Schlagzeilen. Verursacher waren zwei Eurofighter aus Neuburg.

Von Barbara Wild Artikel anhören Shape

Es muss wirklich laut gewesen sein: Diverse Medien in Franken schreiben von "extrem lauten Knallgeräuschen und einer Druckwelle, die große Teile Frankens und Thüringens erschütterten". Auslöser für die bayernweiten Meldungen dieser abendlichen Störung und wohl zahlreicher Anrufe bei Polizei und Feuerwehr waren zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 in Neuburg. Sie waren zu einem Alarmstart aufgestiegen und zu einem Einsatz in Richtung Berlin geflogen.

Alarmstart, in Militärsprache A-Scramble genannt, bedeutet für die Eurofighter-Piloten, so schnell wie möglich in ihrem bewaffneten Jet und in der Luft zu sein. Ein Einsatz genau dieser Dringlichkeit war am Freitagabend gegen 19 Uhr nötig. Die Alarmrotte (QRA) des Geschwaders in Neuburg musste die Jets so schnell wie möglich fit machen, damit sie abheben können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen