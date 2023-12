Leiter des Neuburger Berufsschulzentrums wechselt ans Kultusministerium

Matthias Fischer, Leiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums, verlässt Neuburg und wechselt ans Kultusministerium. Was sich während seiner Zeit getan hat.

Oberstudiendirektor Matthias Fischer wird in Kürze seine Tätigkeit als Leiter des Staatlichen Beruflichen Schulzentrums beenden, um in den Dienst des Bayerischen Kultusministeriums zu treten. Nach achteinhalb Jahren als Schulleiter, davon dreieinhalb Jahren in Neuburg, wechselt er nach der Weihnachtspause nach München. Dort stehen die Lehrerbildung und die Lehrpersonalversorgung an beruflichen Schulen im Mittelpunkt seiner Tätigkeit. Dabei gehe es, so Fischer, „im Wesentlichen um die Frage, genügend und gut qualifizierte Lehrkräfte für die beruflichen Schulen zu gewinnen und damit eine Unterrichtsversorgung auf quantitativ und qualitativ hohem Niveau zu sichern“, heißt es in einer Mitteilung. Da am Beruflichen Schulzentrum in Neuburg alle drei Stellvertreterstellen besetzt sind, ist demnach ein reibungsloser Übergang gewährleistet. Die Stelle ist bereits ausgeschrieben, mit einer zügigen Nachbesetzung wird gerechnet.

Unter der Leitung von Fischer hat das Schulzentrum mit seinen acht beruflichen Schularten in den vergangenen Jahren bedeutende Fortschritte erzielt, heißt es. Durch innovative Lehrmethoden, eine verstärkte Integration digitaler Technologien in den Klassenzimmern und Fachunterrichtsräumen sowie die Förderung von praxisnahen und kompetenzorientierten Lernansätzen wurde die Bildungsqualität laut Mitteilung gesteigert.

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Max von Pettenkofer hat sich demnach zu einer wichtigen Bildungseinrichtung in Neuburg-Schrobenhausen weiterentwickelt. Zu den besonders erfreulichen Entwicklungen zählen etwa der erste Platz beim bayernweiten Wettbewerb „i.s.i. digital 2022“ der Stiftung Bildungspakt, die Einführung der neuen Ausbildungsrichtung Gesundheit an der FOSBOS oder die Genehmigung zur Implementierung des Schulprofils Inklusion.

Mit der Teilnahme an Schulversuchen, etwa „Innolab“, „Digitale Schule der Zukunft“ oder „QmbS-Werkstatt“ zur Förderung der Externen Qualitätsberatung von Schulen, arbeitet das Schulzentrum auch an überörtlichen Forschungsvorhaben mit, um die Grundlagen künftiger pädagogischer Arbeit mitzugestalten. Der interne Ringtausch mit dem schrittweisen Umzug der Schulen unter Einbeziehung des ehemaligen Gebäudes der Paul-Winter-Schule wurde im ersten Abschnitt bereits umgesetzt.

„Die Zeit hier in Neuburg war für mich von großer Bedeutung. Die Zusammenarbeit mit unseren engagierten Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern, Eltern und Erziehungsberechtigten sowie den zahlreichen externen Partnern war stets von einem konstruktiven und wohlwollenden Geist, aber auch großer Herzlichkeit geprägt", sagt Fischer, der dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen als Schulaufwandsträger dankt, der ein stets verlässlicher Partner gewesen sei.

Das Staatliche Berufliche Schulzentrum Max von Pettenkofer fasst unter seinem Dach acht berufliche Schularten zusammen (Wirtschaftsschule, Berufsschule, FOSBOS, mehrere Berufsfachschulen, Fachakademie für Sozialpädagogik) und ist mit etwa 2700 Schülerinnen und Schülern sowie 200 Lehrkräften die größte Bildungseinrichtung im Landkreis. (AZ)