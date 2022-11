Neuburg

18:00 Uhr

Leonhardstag: Umritte für den "Bauernpatron" in Laisacker und Kienberg

Ein Bild vom 25. Jubiläumsritt in Laisacker 2005 mit Pfarrer Vitus Wengert, Weihbischof Anton Losinger und dem unvergessenen Pfarrer Norbert Tuppi in der Kutsche. Vorne sitzen Herrmann Nutz und Rosa Schoder.

Plus Laisacker und Kienberg feiern am Sonntag Patrozinium mit Reitern und Rössern. Zum 40. Jubiläum des Leonhardiritts kommt Weihbischof Wörner nach Neuburg.

Von Winfried Rein Artikel anhören Shape

Am Sonntag ist Leonhardstag, und rund 60 katholische Pfarreien in Bayern ehren ihren Patron mit Pferdeprozessionen. In der Region gibt es wieder Umritte in Neuburg-Laisacker, Kienberg und Meilenhofen.

