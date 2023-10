Leseraufruf: Die Neuburger Rundschau sucht die besten Kürbisgesichter

Wer schnitzt seinen Halloween-Kürbis am besten? Die Neuburger Rundschau sucht echte Kürbiskönige. Machen Sie mit und schicken Sie einen Bild von ihrem Kürbisgesicht.

Gruselig, lustig oder ganz verrückt? Bald leuchten wieder vor zahlreichen Haustüren in der Region orange Fratzen. Denn Halloween, wie immer am 31. Oktober, rückt immer näher. Und schon seit Langem hat sich auch in Deutschland der Brauch durchgesetzt, zu dem Fest am Tag vor Allerheiligen Kürbisse zu schnitzen. Nicht nur Kinder höhlen das bauchige Gemüse dann begeistert aus und verwandeln ihre Kürbisse in wahre Kunstwerke. Diese will die Neuburger Rundschau in der Zeitung und auf der Homepage gerne zeigen und sucht zudem die Kürbiskönige der Region.

Beste Kürbisgesichter aus Neuburg gesucht

Und so können Sie mitmachen: Fotografieren Sie Ihr Kürbisgesicht am besten noch, wenn es hell ist. Am schönsten wäre es, wenn der Schnitzer oder die Schnitzerinnen mit auf dem Foto sind. Schicken Sie das Bild mit dem Betreff "Kürbis" und mit Angabe Ihrer Daten und Ihrer Kürbisgeschichte an redaktion@neuburger-rundschau.de. Bitte die vollständige Adresse samt Telefonnummer und bei Kindern das Alter nicht vergessen! Wir stellen alle Bilder ins Netz. Per Abstimmung küren wir die Kürbiskönige der Region.

Die drei besten Bilder gewinnen jeweils einen Gutschein im Wert von zehn Euro für das Neuburger Hallenbad sowie jeweils einen Gutschein für Currywurst und Pommes im Parkbad-Bistro. Bitte schicken Sie uns Ihre Bilder bis spätestens Dienstag, 24. Oktober. (AZ)