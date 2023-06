So lief es für die Neuburger Soldaten auf der Antidotum Airshow in Polen

Zehn Soldaten, zwei Eurofighter und ein Auftrag: Das Geschwader bei der Antidotum Airshow im polnischen Leszno würdig repräsentieren. Was die Kameraden erlebten.

Am vergangenen Wochenende fand im westpolnischen Leszno die „Antidotum Airshow“ statt. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 aus Neuburg hatte zehn Soldaten und zwei Eurofighter abgestellt,. um die Luftwaffe dort zu repräsentieren Eines gleich vorweg: Dieses gesteckte Ziel ist den Kameraden und auch dem Flugzeug in allen Bereichen mehr als hervorragend gelungen.

Am Montag wurden „Personal und Material zurückverlegt“ wie es im Militärjargon nüchtern heißt. Was seit der Anreise bis zur jetzigen Rückkehr aber alles passiert ist, lässt sich nicht in diesem einen Satz beschreiben. Ein an dem Kommando beteiligter Oberstabsfeldwebel fasste es für alle Teilnehmer umfassend und treffend zusammen: „So etwas habe ich noch nie erlebt.“

Das Team vom Neuburger Geschwader hatte bei der Airshow in Polen einen Auftrag. Foto: Ralf Schmidt

Nachdem vom Vorkommando auf dem Fliegerhorst in Posen bereits alles vorbereitet war, gestaltete sich der erste Tag, zumindest für die beiden fliegenden Besatzungen, relativ entspannt. Allerdings war da schon deutlich zu erkennen, dass die Organisation des Gastgebers, dessen Hilfsbereitschaft und Gastfreundlichkeit weit über den Durchschnitt hinaus gingen.

Delegation des Neuburger Geschwaders in Polen: Ein Foto mit dem Eurofighter war in Polen sehr gefragt

Gemeinsam fuhr man dann in das zirka eine Autostunde entfernte Leszno, um sich mit den dortigen Verhältnissen vertraut zu machen. Da Hauptmann „Noble“, sein richtiger Name darf aus Sicherheitsgründen nicht genannt werden, dort bereits im vergangenen Jahr die Leistungsdemonstration des Eurofighters geflogen hatte, waren schon einige Freundschaften entstanden. Die Hauptverantwortliche, Aga Paszynska, feierte an dem Tag zwar ihren 40. Geburtstag, was sie aber nicht davon abhielt, aufgeregt umherzuwirbeln, um die letzten Vorbereitungen für die Veranstaltung zu treffen. Die Zeit für einen herzlichen Empfang des deutschen Teams nahm sie sich aber trotzdem und ausgiebig.

Für die Soldaten stand gleich der erste Höhepunkt der Reise auf dem Programm. Der polnische Pilot Keith „Chewie“ Surowiec und sein deutscher Kollege Hartmut Beil stellten sich und ihre Maschinen zur Verfügung, um allen Neuburger Soldaten zu einem Mitflug über die Stadt Leszno und deren Umgebung einzuladen. Dieses „Goodie“ wurde mit großer Begeisterung angenommen. Allerdings trieb der scherzhafte gemeinte Satz - „wir machen jetzt alles, was in Deutschland verboten ist“ - schon beim Einsteigen in die engen Maschinen die ersten Schweißperlen auf die Stirn der „Co-Piloten“.

Oberst i.G. Frank Ennen (r.), Verteidigungsattache in Warschau, ließ es sich nicht nehmen die Neuburger Abordnung auf der Airshow zu besuchen. Foto: Ralf Schmidt

Was aber am Ende der Flüge bei allen von dieser „Ankündigung“ übrig blieb, waren strahlende Augen und ein von Glückshormonen überströmter Körper. Am Donnerstag war Familientag auf dem Flugplatz in Posen. Einer der Neuburger Eurofighter stand zur Besichtigung neben vielen weiteren ausgestellten Maschinen. Der Strom der Bitten um ein Foto vor der Maschine riss eigentlich nie ab.

Antidotum Airschow in Polen: Spektakuläre Flugmanöver und lauter Applaus

Nach mehreren Flugvorführungen verschiedener Modelle zeigte ein polnischer Pilot mit einem am Platz stationierten F-16 Kampfflugzeug eine atemberaubende Show am Himmel über Posen. Damit war die Messlatte für „Noble“, der bereits in seinem Eurofighter saß und die Triebwerke angelassen hatte, sehr hoch gelegt. Wetterlage und Flugverkehr verzögerten zwar seine geplante Startzeit, trieben aber auch die Anspannung unter den wartenden Zuschauern in die Höhe. Und die sollten nicht enttäuscht werden. Niedrige Überflüge mit hoher Geschwindigkeit, darauf folgende enge Kurven, weitere spektakuläre Flugmanöver, immer wieder vom Lärm des Nachbrenners untermalt, sowie ein langsamer Vorbeiflug mit großem Anstellwinkel sorgten für große Augen und lauten Applaus nach der Landung.

Die Airshow in Leszno gleicht einem Volksfest und ist eine der größten Darbietungen dieser Art in Europa. Foto: Ralf Schmidt

Mit dieser Vorstellung hatte „Noble“ auch seinen Trainingsflug für die anstehende Airshow absolviert und konnte dabei sich und seine Maschine noch einmal auf „Herz und Nieren“ überprüfen. Am nächsten Tag war es endlich soweit. Nach dem Frühstück machte sich die Hälfte des Teams auf den Weg nach Leszno. In Posen bereitete die Wartungscrew das Flugzeug für seinen Einsatz vor.

Die Airshow in Leszno gleicht einem Volksfest und ist eine der größten Darbietungen dieser Art in Europa. An den beiden Tagen zog das Spektakel mehr als 40.000 Besucher an. Viele Tausend weiterer Schaulustige nutzten mit ihren Fahrzeugen jede Art von Parkmöglichkeit um dieses Ereignis von außerhalb des Platzes sehen zu können.

Nachdem bereits am Vormittag einige Trainingsflüge zu sehen waren, begann ab 15 Uhr der offizielle Teil, der bis 23 Uhr ging. In diesen acht Stunden verging keine Minute in der nicht irgendetwas am Himmel zu sehen war. Vom Modellflugzeug angefangen über Fallschirmspringer, Transportflugzeug, Hubschrauber, Oldtimer, Gleitschirme, Kunstflugstaffeln und Kampfflugzeugen jagte ein Höhepunkt den nächsten. Die gezeigten Displays wurden gekonnt mit Live-Musik untermalt. Bei Dunkelheit illuminierten Feuerwerke die Szene eindrucksvoll. Pyrotechnik wurde von Flugzeugen aus verschossen und zauberte bunte Bilder an den Nachthimmel von Leszno.

Für die Neuburger Soldaten bot sich in Leszno die Gelegenheit für einen Rundflug über der Stadt und dem Gelände der Airshow. Foto: Ralf Schmidt

An beiden Tagen nutzte „Noble“ diese grandiose Plattform für seine Leistungsdemonstration mit dem Eurofighter. Die dabei gezeigte Wendigkeit, Schnelligkeit und Präzision der geflogenen Manöver machte Flugzeug und Piloten zum laut umjubelten Star der Veranstaltung. Einziger Wermutstropfen dieser grandiosen Vorstellung waren die strengen deutschen Vorschriften. Abgefeuerte Täuschkörper und Blitzlichtkartuschen, wie sie von vielen Nationen bei der Airshow verwendet wurden, waren für das deutsche Team nicht genehmigt. „Das wäre das Sahnehäubchen gewesen“, meinte „Noble“ nach der Landung.

Der deutsche Verteidigungsattache in Warschau, Oberst i.G. Frank Ennen, nutzte die Gelegenheit, um die Abordnung aus Neuburg zu besuchen und zeigte sich vor allem von dem herrschenden „fast familiären“ Verhältnis unter den Teilnehmern begeistert. „Ich freue mich bereits jetzt auf das nächste Jahr. Dann vielleicht wieder mit den Bavarian Tigers“, so der Offizier vorausschauend.

Pyrotechnik aus Flugzeugen verschossen illuminierte den Nachthimmel über Leszno. Foto: Ralf Schmidt

Die abschließende internationale Aftershowparty der Teilnehmer ging bis in die frühen Morgenstunden und zeigte mehr als deutlich: Kameradschaft, Religion oder Hautfarbe kennen eigentlich keine politischen Grenzen. In diesem außergewöhnlichem Rahmen konnte nun endlich auch Aga Paszynska ihren runden Geburtstag gebührend und unbeschwert nachfeiern.

Am Montag verabschiedeten sich die deutsche Abordnung und das PC-7 Team aus der Schweiz mit einem gemeinsamen Formationsflug aus insgesamt 12 Flugzeugen. Die Schweizer Kunstflugstaffel überflog, ebenfalls in Formation, auf ihrem Heimweg am Nachmittag auch noch den Flugplatz in Zell.