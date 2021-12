Lesung am Descartes-Gymnasium: Autor Dirk Reinhardt kommt persönlich vorbei

Der Jugendbuchautor erzählt in seinen Büchern von einem afghanischen Mädchen, das wie ein Junge aufwachsen soll, und über junge Hacker, die Menschenrechtsverletzungen im Kongo aufdecken wollen.

Für zwei Lesungen ist Dirk Reinhardt vor Kurzem am Descartes-Gymnasium zu Gast gewesen. Und es war nicht der erste Besuch des Jugendbuchautors: Bereits im Sommer 2018 besuchte er die achte Jahrgangsstufe, um für sie aus seinem Buch „Train Kids“ vorzulesen. Nachdem sich seither viele Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe im Unterricht begeistert mit dieser Lektüre und dem darin behandelten Thema „Migration“ befasst haben, hatte der Schriftsteller nun seine zwei neuen Werke im Gepäck und stellte sie den neunten Klassen der Schule vor.

Der 2019 erschienene Roman „Über die Berge und über das Meer“, dem sich die erste Lesung widmete, spielt in Afghanistan und handelt von der 14-jährigen Protagonistin Soraya. Da das Mädchen sechs ältere Schwestern und keinen Bruder hat, wird sie kurzerhand zum Jungen erklärt und soll auch wie ein Junge aufwachsen. Dirk Reinhardt erläutert den jungen Zuhörerinnen und Zuhörern mithilfe seiner anschaulichen Präsentationsfolien, dass dies in Afghanistan tatsächlich oft so gehandhabt wird. Als Soraya ins Jugendalter kommt, soll sie, auch auf zunehmenden Druck der Taliban hin, wieder als Mädchen leben, was in diesem Fall bedeutet: zurückgezogen und in der Stille des Hauses. Nachdem Soraya und der Nomade Tarek, mit dem sie sich angefreundet hat, von den Taliban bedroht werden, begeben sie sich auf die Flucht.

Dirk Reinhardt holt sich für seine Bücher Inspiration von afghanischen Flüchtlingskindern

Die vorgetragenen Romanausschnitte sowie die interessanten Hintergrundinformationen riefen bei den Schülerinnen und Schülern Fragen hervor, die Dirk Reinhardt ausführlich beantwortete. So erfuhr das Publikum, dass sich der Autor vor allem durch die Gespräche mit Jugendlichen mit Migrationshintergrund inspirieren ließ, die sich oft bei Schullesungen ergeben hatten. Oft waren dabei auch Kinder, die in Afghanistan geboren wurden und von ihrer Flucht aus diesem Land berichten konnten. Im Vergleich zum Buch „Train Kids“, bei dem der Autor eine ausführliche Recherchereise nach Mexiko unternommen hatte, war etwas Vergleichbares in diesem Fall wegen des herrschenden Krieges in Afghanistan und der damit verbundenen Einschränkungen und Gefahren nicht möglich.

In seiner zweiten Lesung stellte Dirk Reinhardt sein jüngstes Werk „Perfect Storm“ aus dem Jahr 2021 vor. Dieses Buch handelt von sechs jungen Leuten, die weit voneinander entfernt auf verschiedenen Kontinenten leben. Die Gemeinsamkeit, die sie verbindet, ist die Begeisterung für Computer – sie gehören nämlich alle der Hackerszene an. Und dabei wäre es etwas einseitig, einfach zu sagen, dass der Roman sich mit dem Thema Cyberkriminalität auseinandersetzt. Die jungen Leute sind als sogenannte „Hacktivisten“ zu bezeichnen: Sie wenden ihre Kenntnisse an, um sich gesellschaftlich und politisch zu engagieren. In diesem Fall geht es um Menschenrechtsverletzungen im Kongo, wo einer der Protagonisten zu Hause ist. Zwei US-Konzerne sind in die Verbrechen verwickelt und die jungen Hacker nehmen den Kampf gegen die scheinbar übermächtigen Gegner auf.

Das Lesungspublikum erhielt einige Hintergrundinformationen zur Hackerszene, die Dirk Reinhardt bei seinen intensiven Recherchen gesammelt hatte. Im Anschluss an die Lesung konnte der Autor noch die eine oder andere Schülerfrage beantworten und es bestand die Möglichkeit, sich Bücher signieren zu lassen. In Anbetracht der mehrfach verschobenen Lesung war es für alle Beteiligten ein schönes Erlebnis, nach der langen Phase der Corona-Pause einmal wieder die Begegnung mit einem Jugendbuchautor erleben zu können. (nr)