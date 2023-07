Lesung mit Lea Hermann: Lachen ist die beste Medizin

Die Neuburger Autorin Lea Hermann hat ihr Erstlingswerk „Hirnweh“ im Bücherturm vorgestellt.

Sie wollte immer schon ein Buch schreiben und im Corona-Lockdown hat sie es getan: Die Neuburger Autorin Lea Hermann hat ihr Erstlingswerk „Hirnweh“ bei einer gut besuchten Lesung im Bücherturm vorgestellt.

Das Gefühl sei schon etwas komisch vor Familie und Freunden zu lesen, verrät Lea Hermann vorher lachend, als sich der Vortragsraum im Bücherturm mit Fanpublikum, aber auch einfach neugierigen Zuhörern füllt. Eine Autorin mit Neuburger Wurzeln liest schließlich nicht alle Tage aus ihrem Werk vor. Die junge Frau, die heute in München lebt und arbeitet, ist Neuburg nach wie vor sehr verbunden. Während ein Teil des Publikums das Buch bereits gelesen hat und auf die Kapitelauswahl gespannt ist, tut sich für den anderen Teil die zuerst vermeintlich fad-triste Realität einer Reha-Klinik auf.

Die Protagonistin Hanna Dor, 22 Jahre alt, Journalismus-Studentin, muss aufgrund einer Gehirnentzündung vier Wochen lang auf Reha gehen – gegen ihren Willen, denn allein aufgrund ihres Alters fühlt sie sich fehl am Platz. Der Hintergrund des Buchs ist autobiographisch, denn Hermann war selbst mit Anfang 20 wegen einer Enzephalitis auf Reha. Die Zuhörer interessiert, wie viel sie von ihren Erfahrungen verarbeitet hat. „Während meines Reha-Aufenthalts sind skurrile Sachen passiert, so dass ich mir damals schon dachte, darüber müsste ich mal was schreiben. Trotzdem war es bei mir langweiliger als bei der Erzählerin Hanna, weil ich nicht so viel Lust hatte unter Leute zu gehen“, erzählt die Autorin. So hat sie beispielsweise einen Ex-Freund, deutlich skurrilere Patienten und eine nervige Tischnachbarin hinzugedichtet.

Diese kommt gleich im nächsten vorgelesenen Kapitel vor: Juliane heißt sie, ist das Klischee einer Juristin und lässt die Hauptperson Hanna, die sich gerade zum ersten Mal im Speisesaal befindet, kaum zu Wort kommen. Das triste Ambiente lässt Hermann nicht nur durch das detailliert beschriebene fade Essen, sondern auch durch die farblose Kleidung der Patienten und die – ein schönes Bild – verwelkt aussehende Plastikblume neben dem Tisch vor dem inneren Auge entstehen. Dass es sich trotz des ernsten Themas aber ganz und gar nicht um ein trauriges Buch handelt, liegt an Hermanns Stil: Beim Publikum sorgen die pointiert eingesetzten inneren Gedanken der Protagonistin immer wieder für Lacher. Der trockene Humor wird insbesondere durch assoziativ aufploppende Vergleiche der Hauptperson eingesetzt: Als die Gruppe an Neurologiepatienten unter 50 zum Pizzaessen geht, kommt sie sich vor „als hätten mich die coolen Kids aus der Schule eingeladen, mit ihnen abzuhängen“.

Nicht nur der Schreibstil, auch die erfrischenden Überleitungen und Einwürfe der Autorin kommen bei ihren Zuhörern gut an. Bei ihrer erst siebten Lesung hat Lea Hermann bereits die direkte Rede optimiert und spricht beispielsweise den Arzt schneller als die anderen Figuren. Die einzelnen Charaktere, aber auch die Hauptfigur dürfen gerne noch lebhafter gesprochen werden, das verträgt der unterhaltsame Stil! Der Roman „Hirnweh“ ist ein Geheimtipp, den man überall kaufen kann, wo es Bücher gibt.

