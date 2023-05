Neuburg

vor 16 Min.

Lesung mit Winfried Frey: Zahlreiche ungelöste Mordfälle in Bayern

Eine Lesung zum Thema "Mord in Bayern" boten Winfried Frey (rechts) und Ludwig Waldinger im Neuburger Stadttheater an.

Plus Winfried Frey und Ludwig Waldinger widmen sich bei einer Lesung in Neuburg dem Thema "Mord in Bayern". Es wird gruselig und mysteriös, denn die Fälle wurden nie aufgelöst.

Von Annemarie Meilinger Artikel anhören Shape

Nicht aufgeklärt, nicht endgültig bewiesen … Akte geschlossen. Im Staatsarchiv in München lagern tonnenweise Akten von mysteriösen Mordfällen, die nie ganz oder nicht einmal ansatzweise aufgeklärt wurden. Beispielsweise der Mord an dem Münchner Schauspieler Walter Sedlmayr: Nach einem drei Jahre dauernden Indizienprozess durch alle Instanzen wurden zwei Männer aus dem persönlichen Umfeld des Opfers verurteilt, die sich zwar nie schuldig bekannten, sich aber in widersprüchliche Aussagen verstrickten. 230 Ordner umfasst der Fall Sedlmayr im Münchner Staatsarchiv, dort kann man in Protokollen die widersprüchlichen Aussagen über das angebliche Leben des 1990 brutal ermordeten Schauspielers nachlesen.

Während nahestehende Personen von einem ausschweifenden Sexleben berichten, erzählt die Haushälterin von einem zurückhaltenden Menschen, "der gerne alleine war, Jogginganzüge trug und keinen Alkohol anrührte". Um an das sieben Millionen schwere Erbe des beliebten Fernsehstars zu kommen, lenkten der "Ziehsohn" und sein Halbbruder die Ermittler in das Münchner Strichermilieu, sich selber aber letztendlich in die lebenslange Haft, die nach 15 Jahren vorbei war.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

