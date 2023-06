Letzte Chance: Die Riverbeats in Neuburg müssen sich beweisen

Die Riverbeats in Neuburg sollen eine gemeinsame Feier für den Schulabschluss aller Schüler sein. Bisher will das Konzept nicht richtig funktionieren. Ein Fazit ist für Herbst geplant.

Zweimal haben sie stattgefunden, Zweimal waren sie kein besonderer Erfolg. Die Veranstaltung Riverbeats, die in diesem Jahr zum dritten Mal stattfindet, steht auf der Kippe, sollte sie in diesem Jahr ein Flop sein, ist eine Weiterführung unwahrscheinlich. Das macht der Neuburger Finanzausschuss bei seiner letzten Sitzung deutlich, als es um eine Förderung für die Feier zum Schulabschluss ging. Mit einem Ortswechsel hofft man auf höhere Besucherzahlen.

Schon im vergangenen Jahr brandete eine Diskussion auf, wie es mit den Riverbeats weitergehen soll. Eigentlich war die Veranstaltung ins Leben gerufen worden, um alle Schulabschlussfeiern an einem Ort zu bündeln. Vor allem die Verwendung des Hofgartens für solche Feiern, die oft stark verschmutzte Flächen nach sich zieht, sollte durch eine gemeinsame und ordentlich organisierte Feier reduziert werden. Doch Riverbeats wurde von den Schülerinnen und Schülern nur sehr zögerlich angenommen.

Das sorgte auch für die verhaltene Reaktion der Stadträte, als im Finanzausschuss ein Antrag auf eine Förderung über 5000 Euro der Riverbeats beantragt wurde. Zwar zeigte sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling überzeugt, dass der neue Standort am Skaterplatz eine deutlich bessere Wahl sei und viel besser angenommen werde, als der Standort beim Brandl-Bad, wünschte sich aber gleichzeitig ein Fazit im Herbst, das aufzeigen soll, ob Kosten und Besucherzahlen überhaupt in einem rentablen Verhältnis stehen. Die Veranstaltung sei zu Beginn als ein Test deklariert worden und solch einer müsse nach einer gewissen Zeit auch ausgewertet werden, waren sich mehrere Stadträte einig. Dann könne man entscheiden, ob die Veranstaltung überhaupt fortgeführt werden solle.

Riverbeats in Neuburg müssen sich im Jahr 2023 beweisen

Dem stimmte Bernhard Pfahler (Freie Wähler) zu, der Verständnis für die Startschwierigkeiten bekundete, im ersten Jahr habe das Wetter der Veranstaltung einen Strich durch die Rechnung gemacht, sich aber auch für ein klares Resümee aussprach. Um die Kosten für die Stadt zu mindern, äußerte dritter Bürgermeister Peter Segeth außerdem den Wunsch, mit dem Landkreis in Kontakt zu treten und über eine Kostenteilung für Riverbeats zu verhandeln, "immerhin gehen dort auch viele Schüler aus dem Landkreis hin".

Einstimmig entschied sich das Gremium schließlich dafür, die Riverbeats am Skaterplatz als neuen Standort zu befürworten. Außerdem legte man in dem Beschluss fest, mit dem Landkreis in Kostenverhandlungen treten zu wollen und die Riverbeats mit einer maximalen Fördersumme von 5000 Euro zu unterstützen. Auch die Berichterstattung durch den KJR im Herbst wurde in dem Beschluss ohne Gegenstimme befürwortet.

