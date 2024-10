Letzte Proben für das Baringer Kirchenkonzert

Die Noten sitzen, rhythmisch klappt‘s, Vorzeichen werden beachtet, der musikalische Duktus ist in Fleisch und Blut übergegangen. Das verdanken die „Liederkranzler“ der akribischen Probenarbeit von Chorleiter Martin Göbel, der es im vergangenen Dreivierteljahr mit unendlicher Geduld und musikalischem Perfektionismus verstand, mit Eselsbrücken, Hörbeispielen und erklärend übender Probenarbeit G. Faurés „Requiem“ und F. Poulencs „Gloria“ den 45 Sängerinnen und Sängern nahezubringen. Das Ergebnis wird am Sonntag, 27. Oktober, beim 35. Baringer Kirchenkonzert zu hören sein.

Liederkranz verkauft Karten auf dem Neuburger Wochenmarkt

Nun ist es an der Zeit, nicht nur sauber zu intonieren und Taktwechsel zu beachten, sondern auch die Pianissimi und Fortissimi dynamisch anzuwenden, um einen fesselnden Vortrag zu erreichen. Jede Stimmgruppe bekommt dafür Raum in Einzelproben, was den Gesamtklang weiter perfektioniert. Aufgabe des Chores ist es jetzt, sich ans Orchester anzupassen und auf Solisten zu hören, um Einsatztöne zu finden und nicht aus dem Takt zu kommen. Noch rumpelt es schon mal im Sopran, der Alt kämpft mit einem Einsatzton. Im Tenor fuchsen die Tonsprünge und der Bass muss in Höhen, die ihm (noch) nicht so recht passen. Doch am Ende vielstündiger Probenarbeit gehen Sänger, Musiker und Chorleiter zufrieden auseinander und freuen sich darauf, am Sonntag, 27. Oktober, um 17 Uhr ihr Können dem Publikum zu präsentieren. Das Konzert wird von der Flötistin Nicola Göbel ergänzt, die das Concertino von C. Chaminade zum Besten geben wird.

Karten für das Baringer Kirchenkonzert gibt es online unter www.neuburger-liederkranz.de, bei Ringfoto Spieß oder im Klosterbräu in Baring. Darüber hinaus wird der Liederkranz an diesem Samstag, 18. Oktober, auf dem Neuburger Wochenmarkt einen direkten Kartenkauf ermöglichen.