Neuburg

06:10 Uhr

Letzter Akt am Arcofelsen an der Donau in Neuburg

Am Arcofelsen wird wieder gebohrt. Die Kletterarbeiter bringen in den nächsten Tagen ein Drahtnetz gegen Steinschlag an.

Plus Eine Spezialfirma aus Österreich bringt ein Steinschlag-Netz am Arcofelsen an. Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling will nichts mehr wissen von dem Felsen-Dilemma.

Artikel anhören Shape

Am Arcofelsen an der Donau in Neuburg wird wieder gebohrt und gehämmert. Arbeiter der österreichischen Firma Kaim bringen 43 Halterungen an und ziehen dann ein Drahtnetz gegen Steinschlag über den Fels. "Vor Weihnachten soll der Donauweg wieder geöffnet werden", wünscht sich Stadtsprecher Bernhard Mahler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen