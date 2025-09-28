„Neuburg leuchtet“ 2025: Eine Einkaufsnacht wie ein Straßenfest

Eigentlich sind die Geschwindigkeitsanzeigen in der Neuburger Innenstadt ja dafür da, für mehr Bewusstsein und Rücksicht unter den Autofahrern zu sorgen. Am Freitag, bei der langen Einkaufsnacht „Neuburg leuchtet“, beteiligten sich die offensichtlich höchst sensiblen Geräte an der fröhlichen Stimmung, die dort herrschte. Wer daran vorbeilief, bekam die Geschwindigkeit mitgeteilt, mal vier, mal fünf Kilometer pro Stunde, und einen grün-leuchtenden Smiley mit auf den Weg: alles in Ordnung, bitte weiterfeiern! Es hatte fast etwas Symbolisches.

Am Freitag herrschte bei „Neuburg leuchtet“ eine ausgelassene Stimmung in der Innenstadt

Denn eine derart ausgelassene Stimmung und vor allem derart viele Menschen sieht man selten in der Neuburger Innenstadt. Befreit vom Stadtverkehr, der aus Sicherheitsgründen mit Barrieren aus Fahrzeugen ausgesperrt wurde, tummelten sich unzählige Besucherinnen und Besucher aus Neuburg und der Umgebung in den Straßen und feierten die Einkaufsnacht wie ein Straßenfest. Mit dem Rahmenprogramm aus Live-Musik, Tanz und Shows haben die Organisatoren offenbar einen Nerv getroffen.

Die Einkaufsstraßen in der Neuburger Innenstadt blieben bis in die Nacht hinein gut besucht. Foto: Evelyn Rupp

Davon profitierte nicht nur die Stimmung, sondern auch die Gruppen, Künstler und Händler, die für sie verantwortlich waren. Die jungen Tänzerinnen der FunGroup beispielsweise, die schon um 18.30 Uhr in einer Traube von jubelnden und klatschenden Menschen ihre ersten Schritte zeigen durften und sicherlich stolz und glücklich nach Hause gingen. Oder die Modenschau von Kamila Kortrych, wie immer pompös inszeniert, bei der unzählige Zuschauerinnen und Zuschauer dicht gedrängt am Catwalk standen und für ein wenig Fashion-Week-Flair in der Rosenstraße sorgten.

Zahlreiche Besucherinnen und Besucher verfolgten die Modenschau von Kamila Kortrych in der Rosenstraße. Foto: Evelyn Rupp

Klar, die Veranstaltung hatte großes Glück mit dem Wetter. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass „Neuburg leuchtet“ bei Regen und Kälte – wenig überraschend – schnell seinen Reiz verliert und buchstäblich ins Wasser fallen kann. Die Botschaft der Neuburgerinnen und Neuburger an die Organisatoren an diesem Freitag war dennoch deutlich. Die Menschen sind gern in der Innenstadt und mit den richtigen Ideen lässt sie sich auch beleben. „Wir sind vor allem hier, um etwas zu erleben. Es ist einfach schön, wenn in der Innenstadt was los ist“, sagt etwa Jürgen Kraus aus Untermaxfeld. Für ihn und seine Frau Eike ist das Shopping nur ein Nebenaspekt. „Heute geht es uns um einen schönen Abend, ich habe nämlich schon letzte Woche viel Geld beim Einkaufen ausgegeben“, sagt Eike, „das aber auch in der Innenstadt, weil ich es wichtig finde, die Händler dort zu unterstützen“.

Ähnlich sehen das Carl und Bärbel Mannell, die mit ihren Kindern unterwegs sind. „Die Kinder dürfen länger aufbleiben und können den Trubel miterleben. Für sie ist es ein echtes Highlight und sie freuen sich auch schon das ganze Jahr darauf“, sagt Bärbel Mannell als sie das Spielwarengeschäft Habermeyer verlässt. Da viele Geschäfte mit besonderen Angeboten werben, komme auch das Shopping sicher nicht zu kurz. „Mit der Live-Musik und den Auftritten ist es etwas anderes, als das normale ‚Rein und Raus‘ beim Einkaufen. Das schafft Atmosphäre und macht das Ganze zu einem Erlebnis“, so Ehemann Carl. Es scheint also eine Kombination zu sein, die funktioniert, sowohl für die Besucherinnen und Besucher, als auch für den Handel in der Neuburger Innenstadt. Zwar zeigten sich in den einzelnen Geschäften deutliche Unterschiede, die meisten Läden konnten sich aber nicht über zu wenig Zuspruch beschweren und blieben bis zum Ende der Einkaufsnacht voll.

Das neue Ladenschlussgesetz ermöglicht eine Überarbeitung des Konzepts im nächsten Jahr

Trotz des Erfolges in diesem Jahr, dürfte „Neuburg leuchtet“ im kommenden ein neuer Anstrich verpasst werden. Durch das neue bayerische Ladenschlussgesetz wären in der Theorie bis zu acht Einkaufsnächte möglich, sowohl Stadtmarketingchef Nils Lahn als auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling halten zwei Abende jedoch für ausreichend. „Man muss darauf achten, dass ‚Neuburg leuchtet‘ etwas Besonderes bleibt und auch darauf, dass die Beschäftigten in den Läden nicht überlastet werden“, so Lahn. Er werde nun gemeinsam mit seinem Team an dem Konzept feilen, sowohl am Programm als auch an der namensgebenden Beleuchtung, „bei der sicherlich noch Verbesserungen möglich sind“. Im Raum steht eine Veranstaltung im Frühling und eine im Herbst, klar ist jedoch, dass „Neuburg leuchtet“ den Namen behalten wird. „Das hat sich mittlerweile etabliert, die Menschen verbinden etwas damit“, sagt Lahn.