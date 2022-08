Lichter-Show trotz Energiekrise: So läuft heuer „Neuburg leuchtet“

Wegen der befürchteten Energieknappheit setzen die Organisatoren von "Neuburg leuchtet" auf ein regeneratives Konzept. Auch sonst erwarten Besucher heuer einige Veränderungen.

Eine Lichter-Show in Zeiten einer möglichen Energieknappheit? Vor dieser Herausforderung steht in diesem Jahr das Neuburger Stadtmarketing. Die Organisatoren stellen auch heuer „Neuburg leuchtet“ auf die Beine - trotz schwieriger Umstände. Stadtmarketing-Geschäftsführer Michael Regnet ist bewusst, dass ein nächtliches Ausleuchten der Neuburger Innenstadt, so wie es in der Vergangenheit der Fall war, aktuell „schwer vermittelbar“ und „moralisch nicht vertretbar“ wäre. Doch die Verantwortlichen haben eine Lösung gefunden, sodass Neuburg leuchtet, und zwar am Freitag, 16. September.

Zum Einsatz kommen dieses Mal akkubetriebene Lampen. Die Akkus werden vorher und nachher mit Photovoltaik-Strom geladen. Insgesamt habe man mehr als 100 solcher Lampen reserviert, mit denen die Hauswände angestrahlt werden sollen. „Wir wollen die Nachhaltigkeit in den Vordergrund stellen“, berichtet Regnet. Dass vereinzelte Lichter auf der Veranstaltung, etwa von Bands, noch herkömmlich betrieben werden, könne man natürlich nicht ausschließen, betont der Stadtmarketing-Chef.

Termin und Programm: Das ist "Neuburg leuchtet 2022"

Erst in der vergangenen Woche hat er die lange erwartete Zustimmung für die Veranstaltung durch die Regierung von Oberbayern erhalten. Jetzt können die Planungen für „Neuburg leuchtet“ also in die finale Phase übergehen. Nachdem sich die lange Einkaufsnacht im vergangenen Jahr über zwei Tage erstreckte, wird man sich dieses Mal auf einen Abend beschränken. Auch wird die Veranstaltung heuer eine Stunde früher enden, um 22 statt um 23 Uhr - auf Wunsch vieler Händler. Diese haben Probleme, neben dem normalen Geschäftsbetrieb eine lange Einkaufsnacht bis 23 Uhr personell zu stemmen, berichtet Regnet.

Neben den lange geöffneten Läden warten auf die Besucherinnen und Besucher unter anderem Bands und Alleinunterhalter in den Straßen der Neuburger Innenstadt. Die Burgfunken sind mit der Sommertanzgruppe Fame Step vertreten. Auch ein Graffiti-Künstler ist vor Ort. Dieser bemalt Rückseiten von Werbebannern, die anschließend von der Lebenshilfe zu Taschen verarbeitet und für den guten Zweck verkauft werden. Auch Kinder sollen hierbei die Möglichkeit erhalten, mit zu malen. Auf die Bimmelbahn, die zuletzt Besucherinnen und Besucher vom Parkhaus am Parkbad in die Innenstadt brachte, wird man heuer verzichten.

"Neuburg leuchtet 2022" findet am 16. September statt

Foodtrucks oder örtliche Gastronomen sollen in den Straßen für die Verpflegung sorgen. Vor einem Jahr ließen es die Corona-Auflagen nicht zu, dass Alkohol ausgeschenkt wird. Dies ist heuer wieder möglich, berichtet Regnet, der davon ausgeht, dass diese Auflage von „Neuburg leuchtet“ ohne Einschränkungen durch die Pandemie auskommt. Die voraussichtlichen Kosten im mittleren vierstelligen Bereich wird das Stadtmarketing tragen. Für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist das Event kostenlos.

