"Lichtmomente im Ostend": Mit Kreide gute Stimmung malen

Warum am Volksfestplatz immer öfter bunte Motivationssprüche auf dem Asphalt zu lesen sind.

Neuburgs Volksfestplatz „erstrahlt“ meist in allen möglichen Grautönen. Laura Müller, Pfarrerin in Ausbildung an der evangelischen Apostelkirche, nimmt diesen Ort im Ostend Neuburgs auf ihre Art wahr: Viele Menschen kommen hier vorbei, es gibt große Flächen zum Malen, er verbindet Grundschule, Bürgerhaus und Apostelkirche. Und da sie, wenn sie unterwegs ist, oft Straßenmalkreiden dabei hat, wurde aus ihrem Hobby, mit Kreide zu malen, im Laufe der Zeit ein Projekt.

Sie lädt Jung und Alt ein, mitzumalen und den grauen Asphalt auf dem Volksfestplatz ein bisschen bunter zu machen. In der bedrückenden Coronazeit, im März 2021, fing sie an, in ihrem Stadtteil in Ingolstadt regelmäßig positive Sprüche mit Kreide auf Wege zu malen. Dabei kam sie oft mit den Leuten ins Gespräch. Diese fanden die Aktion toll. So entwickelten sich die „Lichtmomente im Ostend“.

Malereien mit Kreide am Volksfestplatz in Neuburg sollen "Lichtmomente" sein

Menschen werden durch hoffnungsvolle Gedanken und Sprüche ermuntert, haben Freude im Alltag – darum der Name „Lichtmoment“. Schon des Öfteren hat sie bemerkt, dass Kinder ganz stolz nachmittags ihren Eltern oder Großeltern ihre Kunstwerke zeigen. So schafft sie als Pfarrerin dort, wo Menschen sind, Räume, wo sie sich wahrgenommen und ermuntert fühlen.

Unter finanzieller Förderung der bayrischen Landeskirche und in Kooperation mit dem Bürgerhaus laufen die Aktionen. Schon einige Schulklassen der nahegelegenen Grundschule im Ostend haben bei riesigen Bodenbildern mitgemalt. In Zusammenwirken mit Sozialpädagogin Christine Enßlin (Jugendsozialarbeit an Schulen) wurden in einer Präventionswoche allgemeine Themen wie „Wir sind stark“, der Ukraine-Krieg, Geschichten und die darin vermittelten Werte, beispielsweise „Du bist besonders“, „Wir sind für Frieden“ oder biblische Geschichten, bunt und aussagekräftig auf den Asphalt gebracht.

Aktuell erinnert sich die Klasse 3b mit ihrem Kreidebildern an Erlebnisse auf dem Schloßfest. Sie gestalten nicht nur Buchstaben bunt, sondern malen auch ihre Auftritte als Reigenkinder, Ritter oder bilden das „Horn“ ab, aus dem es sich so gut trinken ließ. Die visuellen, leider vergänglichen Graffitis sind eine gebräuchliche Art der Kunst, mit denen die Schülerinnen und Schüler der Ostendschule im wahrsten Sinne des Wortes „auf die Straße gehen“, sich mit Werten und Problemen auseinandersetzen, Impulse geben und den grauen Volksfestplatz nicht nur bunter machen, sondern auch Menschen zusammenbringen, zum Nachdenken und Kommunizieren anregen.